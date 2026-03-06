Antonio Pappano ospite al Festival Pianistico | nuovo concerto al Donizetti

Al 63° Festival Pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, si aggiunge un nuovo appuntamento con il concerto di Antonio Pappano, che si terrà al Teatro Donizetti. L’evento è previsto per il 27 aprile e fa parte della programmazione di questa edizione del festival dedicata alla musica classica. La serata vedrà il celebre direttore d’orchestra e pianista salire sul palco per interpretare un programma di musica da camera.

Un nuovo concerto in cartellone per il 63°Festival Pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, in scena dal 27 aprile. Sabato 23 maggio alle ore 20:30, al Teatro Donizetti di Bergamo, il Festival ospita Sir Antonio Pappano, alla direzione dell'Orchestra Giovanile Italiana con solista il pianista Alexander Lonquich. L'appuntamento va ad aggiungersi al ricco cartellone di Oriente & Occidente – Da Chopin ad Arvo Pärt. Questa sarà la seconda apparizione di Sir Pappano al Festival, dopo la sua partecipazione nel 2013 in occasione della cinquantesima edizione con la London Symphony Orchestra. Pianista che vanta una lunga tradizione con il Festival, Lonquich torna al Festival dopo la sua ultima apparizione l'anno scorso con la Camerata Salzburg.