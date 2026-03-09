Presentazione del volume ' Clero rurale e mondo contadino nell’Italia di antico regime' per il sesto ciclo ' La Storia in Villa'

Domenica 22 marzo si terrà la presentazione del volume 'Clero rurale e mondo contadino nell’Italia di antico regime' nell’ambito del ciclo di incontri 'La Storia in Villa'. L’evento, organizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio, conclude la sesta edizione del ciclo che ha consentito ai partecipanti di visitare diverse Ville e Fattorie storiche del Valdarno Superiore. La presentazione si svolge in un contesto di incontri dedicati alla storia locale.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Domenica 22 marzo ripartirà il fortunato ciclo di incontri “La Storia in Villa”, realizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio e arrivato alla sua sesta edizione, che ha permesso al pubblico di poter visitare alcune delle più belle Ville e Fattorie storiche del Valdarno Superiore. Il primo appuntamento ci porterà nella splendida Villa Castiglioncelli, Tenuta San Jacopo (Cavriglia) dove, alle 16:30, sarà presentato il volume Clero rurale e mondo contadino nell’Italia di antico regime curato da Giuliano Pinto e Lorenzo Tanzini della Deputazione di Storia Patria per la Toscana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Presentazione del volume sul sistema stradale antico del Valdarno superioreIl primo evento del 2026 dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi si svolgerà sabato 17 gennaio, alle ore 17:00 nella Sala di Palazzo...

Il sistema stradale antico fra Arezzo, Fiesole e Firenze nel quadro della carta archeologica. Presentazione del volume di Alessio MugnaiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dopo il successo del primo appuntamento di gennaio a Palazzo Concini di...

Aggiornamenti e notizie su Presentazione del volume 'Clero rurale...

Temi più discussi: ALLA CAMERA DEI DEPUTATI LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME SUL CANTICO DELLE CREATURE; Dal fascismo alla democrazia: un evento per presentare il volume di Stefano Sodi; Clero e contadini | il libro che svela il segreto dell’Italia antica.

Presentazione del volume 'Clero rurale e mondo contadino nell’Italia di antico regime' per il sesto ciclo 'La Storia in Villa'Domenica 22 marzo ripartirà il fortunato ciclo di incontri La Storia in Villa, realizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio e arrivato alla sua sesta edizione, che ha permesso al pubblico di pote ... arezzonotizie.it

Diocesi: Matera-Irsina, lunedì presentazione del libro Clero e abusi sessuali. Fra diritto canonico e diritto secolare di don Ennio TardioliLunedì 17 marzo, alle ore 19, nel salone Don Franco Taccardi della parrocchia San Giacomo di Matera, si terrà la presentazione del libro Clero e abusi sessuali. Fra diritto canonico e diritto ... agensir.it

A Trapani la presentazione del libro su don Tonino Bello al Museo San Rocco #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook