L’opposizione bielorussa denuncia che la Russia ha rafforzato la sua presenza militare vicino ai confini dell’Unione Europea, probabilmente spostando missili nucleari in Bielorussia. Questa mossa, spiegano, potrebbe portare a una escalation delle tensioni nella regione, considerando la vicinanza alle nazioni europee. La notizia arriva mentre le autorità di Minsk non confermano ancora ufficialmente il dispiegamento.

La Russia starebbe aumentando la presenza di missili nucleari vicino ai confini dell'Unione Europea, con un possibile dispiegamento in Bielorussia. A lanciare l'allarme è la leader dell'opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya che ha denunciato l'intensificarsi della cooperazione militare tra Minsk e Mosca. In un’intervista al quotidiano britannico The Telegraph, Tsikhanouskaya ha sostenuto che sul territorio bielorusso sarebbero in fase di schieramento armi nucleari e missili del Cremlino, mentre circa 300 imprese locali contribuirebbero al complesso militare-industriale di Mosca, anche attraverso la produzione di droni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Russia, missili nucleari ai confini dell'Unione Europa: l'allarme dell'opposizione bielorussa

Il presidente Mattarella ha lanciato un forte avvertimento sulla minaccia rappresentata dalla Russia, evidenziando i tentativi di ridefinire i confini europei con la forza.

