Russia missili nucleari ai confini dell' Unione Europa | l' allarme dell' opposizione bielorussa
L’opposizione bielorussa denuncia che la Russia ha rafforzato la sua presenza militare vicino ai confini dell’Unione Europea, probabilmente spostando missili nucleari in Bielorussia. Questa mossa, spiegano, potrebbe portare a una escalation delle tensioni nella regione, considerando la vicinanza alle nazioni europee. La notizia arriva mentre le autorità di Minsk non confermano ancora ufficialmente il dispiegamento.
La Russia starebbe aumentando la presenza di missili nucleari vicino ai confini dell'Unione Europea, con un possibile dispiegamento in Bielorussia. A lanciare l'allarme è la leader dell'opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya che ha denunciato l'intensificarsi della cooperazione militare tra Minsk e Mosca. In un’intervista al quotidiano britannico The Telegraph, Tsikhanouskaya ha sostenuto che sul territorio bielorusso sarebbero in fase di schieramento armi nucleari e missili del Cremlino, mentre circa 300 imprese locali contribuirebbero al complesso militare-industriale di Mosca, anche attraverso la produzione di droni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Missili a Mach 10 ai confini dell’Europa: le foto satellitari che svelano la mossa di Mosca
Mattarella lancia l’allarme: “La Russia vuole ridefinire con la forza i confini dell’Europa”
Il presidente Mattarella ha lanciato un forte avvertimento sulla minaccia rappresentata dalla Russia, evidenziando i tentativi di ridefinire i confini europei con la forza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scaduto il trattato New Start sulle armi nucleari, Trump: Ne serve uno nuovo; Scade il trattato New Start, allarme Onu: senza limiti su Usa e Russia cresce il rischio nucleare globale; Gli Usa rialzano lo scudo atomico: più testate su missili e B-52 pronti al nucleare; Senza limiti agli arsenali: la nuova era del rischio nucleare.
Russia, missili nucleari ai confini dell'Unione Europa: l'allarme dell'opposizione bielorussaLa Russia starebbe aumentando la presenza di missili nucleari vicino ai confini dell'Unione Europea, con un possibile dispiegamento in Bielorussia. msn.com
Sfida del riarmo nucleare. Raid russi col super missile in Ucraina. Via ai test Usa: si torna agli anni ’80.Roma, 1 novembre 2025 – In un mondo di potenze atomiche, torna la corsa al bottone rosso. In un mondo in cui le potenze dotate di armi nucleari aumentano, bisogna mostrare chi comanda davvero. E il ... quotidiano.net
Da mesi insisto che l’Unione Europea dovrebbe superare tutti i fronzoli che la tengono bloccata. Accordi come quello tra Stati Uniti e Argentina sono un danno per le nostre eccellenze agroalimentari. Per un Paese come l’Italia, primo in Europa per DOP e IGP - facebook.com facebook