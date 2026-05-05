I figli di Al Bano e Romina Power sono intervenuti pubblicamente sulla vicenda che li coinvolge, dopo le recenti dichiarazioni e tensioni tra i due ex coniugi. Cristel ha pubblicato un tweet che ha attirato molta attenzione, definendo la situazione in modo molto diretto. La disputa, inizialmente di natura legale e pubblica, si è così spostata all’interno della famiglia, coinvolgendo anche le opinioni dei figli.

Lo scontro tra Al Bano e Romina Power, che ha tenuto banco sui media italiani negli ultimi giorni, si è trasformato in una vera e propria questione familiare con il coinvolgimento diretto dei figli. Dopo le dichiarazioni incrociate dei genitori in televisione – a Belve e a Domenica In – a prendere posizione pubblicamente è stata Cristel Carrisi con parole taglienti che sembrano indirizzate ad un personaggio “narcisista” non meglio specificato. Anche l’altro figlio, Yari, è intervenuto, ma con parole più soft. Romina Power a Belve 2026 Tutto ha avuto inizio con l’intervista di Romina Power a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Durante la trasmissione, la cantante ha parlato dell’ex marito, toccando anche il doloroso tema della scomparsa della figlia Ylenia, a New Orleans, nel 1994.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Al Bano-Romina, ora parlano i figli: il tweet di Cristel è una stoccata durissima (e cambia tutto)

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