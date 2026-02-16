Garlasco Andrea Sempio nega tutto al Tg1 | Non l' ho mai visto
Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine di Garlasco, ha dichiarato al Tg1 di non aver mai incontrato la persona coinvolta, spiegando che le indagini finora confermano la sua versione dei fatti. Sempio ha aggiunto che anche i risultati delle verifiche, come l’incidente probatorio, non cambiano il quadro che ha già descritto in passato. Una fonte vicina alla procura ha riferito che le analisi dei reperti continuano, ma finora non ci sono elementi che contraddicano la sua versione.
"Le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati dell'incidente probatorio, dimostrano sempre la stessa cosa, la mia versione dell'altra volta". A dirlo in un'intervista al Tg1 Andrea Sempio, a un anno dalla riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia potrebbe chiedere il processo per Sempio. "Se sono preoccupato? Di sicuro non sono tranquillo perché in una situazione del genere nessuno può esserlo: che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio è una cosa messa in conto, se ci sarà l'affronteremo. Ma la richiesta di rinvio a giudizio - ha sottolineato - non è una certezza che ci sarà il processo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Il video mai visto di Andrea Sempio, l’accesso al pc di Chiara Poggi dopo l’omicidio e i nuovi interrogativi sul delitto di Garlasco
Andrea Sempio e il video intimo nel pc di Chiara Poggi con Alberto Stasi, "non l'ho mai visto, sono innocente"
Andrea Sempio ha dichiarato al Tg1 di non aver mai visto il video intimo trovato sul computer di Chiara Poggi, dopo che Alberto Stasi lo ha consegnato alle forze dell'ordine.
