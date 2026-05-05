Sul fronte delle vicende famigliari di Al Bano e Romina Power, i loro figli sono intervenuti pubblicamente. Jasmine ha espresso supporto al padre, mentre Cristel ha condiviso un messaggio diretto sui social media. La discussione tra i due ex coniugi continua a essere al centro dell’attenzione, coinvolgendo anche i membri della famiglia.

Lo scontro tra Al Bano e Romina riaccende il dibattito. Il confronto tra Al Bano e Romina Power torna al centro della scena mediatica e si allarga alla famiglia. Dopo le dichiarazioni della cantante a Belve e la replica del cantante a Domenica In, la vicenda si è spostata fuori dagli studi televisivi, coinvolgendo direttamente i figli. Al centro dello scontro restano le parole di Romina sulla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, avvenuta nel 1994 a New Orleans. Un tema che, a distanza di anni, continua a rappresentare una ferita aperta. Jasmine prende posizione: “Non l’ho mai visto così”. A intervenire pubblicamente è stata Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ospite del programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Al Bano e Romina, i figli si espongono: Jasmine difende il padre, la stoccata social di Cristel

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