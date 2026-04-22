A Manfredonia, le Guardie Ambientali Italiane osservano quotidianamente situazioni di abbandono di rifiuti che vanno oltre il semplice gesto di inciviltà. Secondo quanto dichiarato, questi comportamenti non sono casuali, ma inseriti in un sistema più ampio che necessita di interventi mirati. La presenza di discariche abusive e rifiuti abbandonati in diverse aree della città è costantemente segnalata e monitorata.

Come Guardie Ambientali Italiane, ogni giorno ci troviamo davanti a scene che non possono più essere liquidate come semplici “atti di inciviltà”. L’ultimo ritrovamento, avvenuto nel Tratturo Bissanti, riguarda circa 5 tonnellate di poliuretano espanso rigido (materiale altamente utilizzato per isolamento industriale). Non si tratta di un caso isolato, ma dell’ennesima conseguenza di un meccanismo ormai diffuso. il rifiuto, invece di seguire il percorso legale, finisce abbandonato nell’ambiente. Questo schema si ripete in molti settori. E ogni volta il risultato è lo stesso: territorio devastato e comunità danneggiata. Alle istituzioni chiediamo con forza: più controlli mirati e costanti, tracciabilità reale dei rifiuti, verifiche sui lavori che prevedono smaltimenti, sanzioni efficaci e tempestive.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, “Abbandono di rifiuti: non è casuale, è un sistema che va rotto”

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