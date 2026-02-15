la bambina strappata dalle mani della mamma il femore rotto la paura episodio gravissimo ma il sistema ha funzionato

Bergamo, 15 febbraio 2026 – L’incubo di ogni genitore si è materializzato all’ora di pranzo di un sabato qualunque, a Bergamo. Una figlia rapita, o quasi – per fortuna – per strada, da uno sconosciuto. È successo ieri a una famiglia bergamasca, madre, padre e bambina di un anno e mezzo, all’uscita da un supermercato cittadino. Mentre i tre si apprestavano a varcare le porte automatiche, un uomo – senza fissa dimora e incensurato – con una mossa fulminea ha afferrato la piccola per le gambe cercando di strapparla dalla presa della mamma. Bergamo, tenta di sequestrare una bambina al centro commerciale “Un episodio grave ma il sistema ha funzionato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

