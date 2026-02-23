Anziano truffato con la scusa della mini donazione online | due arresti e una denuncia

Un truffatore ha approfittato della fiducia di un uomo anziano per convincerlo a fare una mini donazione online, portando all’arresto di due persone e alla denuncia di un’altra. I malviventi hanno utilizzato un messaggio falso per ingannare l’anziano e ottenere denaro. Le forze dell’ordine hanno intercettato le operazioni sospette e arrestato i responsabili, mentre l’uomo ha perso una somma di denaro. La vicenda rimane sotto indagine.

Brescia, 23 febbraio 2026 –  Hanno approfittato dell’ingenuità e del buon cuore di un signore anziano per truffarlo. Nei giorni scorsi, una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato è intervenuta alla stazione della metropolitana “Europa” in seguito a una segnalazione al numero unico per le emergenze 112. La truffa. A chiamare è stato un anziano, avvicinato da tre individui, rivelatisi poi essere truffatori. Il terzetto, con atteggiamento affabile e apparentemente insospettabile, h anno convinto l'anziano a effettuare una "donazione" online di soli 2 euro. Approfittando di un momento di distrazione, hanno però modificato la cifra sul terminale di pagamento elettronico, sottraendo un totale di 602 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

