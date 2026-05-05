Aiscat Larini guida il settore | nuovi piani per le autostrade

Il settore delle autostrade italiane si sta preparando a nuove strategie, con l’attuale dirigente che sta guidando il cambiamento. Sono stati annunciati piani per la gestione di circa 6.000 chilometri di strade, con l’obiettivo di migliorare i servizi e l’efficienza. Inoltre, sono stati già predisposti investimenti specifici per aggiornare le infrastrutture e sviluppare progetti di manutenzione. Questi interventi sono stati comunicati ufficialmente dall’associazione di settore.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei 6.000 km di autostrade italiane?. Quali nuovi investimenti sono già programmati per il comparto?. Perché l'Italia è diventata un hub logistico strategico per l'Europa?. Come influirà il nuovo piano sulla sicurezza e sostenibilità delle reti?.? In Breve Tra il 2008 e il 2024 investiti quasi 30 miliardi di euro nel sistema.. Sono già programmati altri 60 miliardi di euro per nuovi progetti infrastrutturali.. Il trasporto pesante genera il 25% del traffico sulle reti autostradali nazionali.. Le autostrade rappresentano circa il 3% della viabilità primaria in Italia..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aiscat, Larini guida il settore: nuovi piani per le autostrade Notizie correlate M5S a Parma: Larini guida il movimento con l’esperienza sindacale? Cosa sapere Michele Larini assume la guida provinciale del Movimento 5 Stelle a Parma. Leggi anche: Nuovi controlli della Polizia stradale, monitoraggio lungo le autostrade Contenuti di approfondimento Si parla di: Fabrizio Larini nominato presidente dell'Aiscat. Fabrizio Larini è il nuovo presidente dell'AiscatL’assemblea dell’Aiscat, l'associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, ha nominato all’unanimità Fabrizio Larini presidente dell’associazione. «Nel suo primo intervento dopo l’e ... gazzettadiparma.it Lobby al caselloIn Aiscat va Larini. È un ex sindaco di centrodestraLa guerra interna all’Aiscat, l’associazione-lobby delle autostrade, che non ha trovato pace dopo l’abbandono del Ras Fabrizio Palenzona, in sella per 18 anni fino al maggio 2021, è vicina a un ... ilfattoquotidiano.it