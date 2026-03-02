Nuovi controlli della Polizia stradale monitoraggio lungo le autostrade

La Polizia stradale di Messina ha avviato nuovi controlli che si svolgeranno dall'2 al 8 marzo 2026 lungo le autostrade A18 e A20. Le operazioni interesseranno i tratti autostradali con il maggior numero di incidenti, secondo quanto comunicato. I controlli saranno effettuati durante diverse fasce orarie per monitorare il traffico e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Nuovi controlli della Polizia stradale a Messina. I servizi saranno effettuati da lunedì 2 marzo 2026 sino a domenica 8 marzo 2026 sulle tratte autostradali A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente interessati da un elevato tasso di incidentalità, secondo il seguente.