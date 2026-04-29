M5S a Parma | Larini guida il movimento con l’esperienza sindacale

Michele Larini è stato nominato nuovo responsabile provinciale del Movimento 5 Stelle a Parma. Ex rappresentante della CGIL, Larini si occuperà di rafforzare la presenza del movimento nei diversi settori produttivi locali. La sua nomina mira a rafforzare la presenza politica e il contatto con le realtà economiche del territorio. La sua esperienza nel sindacato sarà impiegata per sviluppare attività e iniziative nel contesto provinciale.

? Cosa sapere Michele Larini assume la guida provinciale del Movimento 5 Stelle a Parma.. L'ex esponente CGIL punta a consolidare il radicamento territoriale nei settori produttivi.. Il Movimento 5 Stelle punta a consolidare la propria base nella provincia di Parma affidando la guida provinciale a Michele Larini, un profilo con radici profonde nel mondo del lavoro e della tutela sociale. La decisione segna un cambio di passo organizzativo per il partito in Emilia-Romagna. Mentre si riconosce l’impegno profuso da Simone Guernelli durante il suo mandato, la nuova leadership provinciale si concentra sul rafforzamento del radicamento territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S a Parma: Larini guida il movimento con l’esperienza sindacale Notizie correlate M5S Sardegna: Solinas guida il movimento verso il futuro dell’isola? Cosa sapere Alessandro Solinas assume la coordinazione regionale del Movimento 5 Stelle in Sardegna il 28 aprile. Il MoVimento 5 Stelle si mobilita a Parma, weekend di incontri con Ascari e PedullàLa città ducale ha ospitato infatti due portavoce di rilievo nazionale, giunti sul territorio per sostenere il lavoro degli attivisti locali Quello... Altri aggiornamenti Si parla di: Michele Larini nuovo coordinatore provinciale del M5S Parma. Michele Larini nuovo coordinatore provinciale del M5S ParmaIl Movimento 5 Stelle ufficializza la nomina: Larini guiderà l’organizzazione territoriale provinciale di Movimento 5 Stelle a Parma ... parmatoday.it Parma, Pizzarotti lascia M5s e attacca: Direttorio codardoRoma, (askanews) – Da uomo libero non posso che uscire da questo Movimento 5 stelle, da quello che è diventato oggi, che non è quello che era quando è nato:il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ... affaritaliani.it