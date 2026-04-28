Da metà giugno, la compagnia aerea avvierà nuovi collegamenti regionali da Genova, con prenotazioni aperte dal 13 giugno. I voli saranno operati con aeromobili Saab 340, capacità di 33 posti, e collegheranno diverse province e città italiane. La novità riguarda l’attivazione di rotte che mirano a rafforzare i collegamenti tra la città portuale e altre località del paese.

? Cosa sapere Airidea apre le prenotazioni dal 13 giugno per nuovi voli regionali da Genova.. Il vettore utilizzerà Saab 340 da 33 posti per collegare province e città italiane.. Dal 13 giugno le prenotazioni per i nuovi voli di Airidea sono ufficialmente aperte sul sito di Luxwing, con collegamenti che partono da Genova verso diverse città italiane e internazionali. La nuova compagnia regionale con base a Genova ha attivato il canale di vendita tramite il vettore maltese Luxwing, che gestirà operativamente i tragitti utilizzando un Saab 340 capace di trasportare 33 passeggeri. Il piano di voli prevede una prima fase che collegherà il capoluogo ligure a destinazioni come Alghero, Bologna, Firenze, Foggia, Olbia, Perugia, Trieste, Venezia e Bergamo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Airidea vola da Genova: partono i nuovi collegamenti regionali

Notizie correlate

Alghero vola in Europa: nuovi collegamenti con Amsterdam e ParigiL’aeroporto di Alghero ha accolto questa mattina il primo volo diretto da Amsterdam, inaugurando un collegamento inedito tra la capitale olandese e...

Leggi anche: È nata Airidea, la linea aerea a corto raggio che collegherà Genova alle altre regioni

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Luxwing volerà per AIRIDEA. Voli in vendita; Dubai: fino al 31 maggio il limite di un volo al giorno per i vettori stranieri; AIRIDEA: Firenze entra nel network.

Airidea: voli in vendita sul sito di Luxwing, che opererà i collegamenti da giugnoVendite aperte sul sito di Luxwing per i nuovi voli operati per conto di Airidea, la nuova compagnia aerea regionale basata a Genova. travelquotidiano.com

Trieste, torna il volo da e per GenovaTRIESTE – La compagnia Luxwing opererà voli da e per Genova per AirIdea, la rete comprenderà voli da Genova per Alghero, Bergamo, Bologna, Firenze , Olbia, Trieste e Venezia, ma ci saranno anche voli ... pordenoneoggi.it

Un collegamento estivo per unire Rimini ad uno dei maggiori aeroporti del nord Italia, in meno di un’ora https://www.newsrimini.it/ultima-ora/da-rimini-si-vola-a-bergamo-con-airidea-collegamenti-da-giugno - facebook.com facebook