L' ultima goccia | l' esercito delle autobotti pronto a spegnere i motori contro Aica

Gli autotrasportatori di acqua potabile delle aree di Agrigento, Canicattì, Favara, Sciacca e Licata hanno annunciato la sospensione delle consegne, segnando la fine di una tregua. Le cisterne, che riforniscono i comuni coinvolti, rischiano di rimanere vuote se non arriveranno nuove disposizioni. La decisione è stata comunicata pubblicamente dagli operatori, che hanno spiegato di voler far sentire la loro voce in una situazione di crescente preoccupazione.

La tregua è finita. E il rischio di vedere le cisterne vuote si fa ogni ora più concreto. Gli autotrasportatori di acqua potabile che servono i comuni di Agrigento, Canicattì, Favara, Sciacca, Licata e molti altri centri della provincia hanno deciso di rompere il silenzio, parlando “di una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Autobotti non in regola e controlli, Aica difende il servizio e richiama al rispetto delle regoleAica interviene sulla questione legata al rifornimento idrico tramite autobotti dopo l’episodio che ha visto i carabinieri fermare un mezzo a... AICA difende i controlli sanitari: «Autobotti non in regola devono rispettare norme»**Un autobottista sanzionato a Canicattì conduce a un dibattito sull’operatività e la legalità del servizio idrico integrato.