Migliaia di persone si sono riunite di fronte alla basilica di Santa Giustina per dare l’ultimo saluto ad Alex Zanardi. Nonostante la pioggia, le persone sono rimaste fuori dalla basilica fino a quando hanno salutato Daniela Manni, moglie del pilota. Due le canzoni che hanno accompagnato la mattinata: il brano di Fiorella Mannoia “Combattente”, dedicato dalla cognata, e “Ti insegnerò a volare (Alex)” di Vecchioni e Guccini. Funerali di Alex Zanardi: la dedica della cognata Testo e significato di "Combattente" "Ti insegnerò a Volare" di Guccini Funerali di Alex Zanardi: la dedica della cognata Barbara Manni, cognata di Alex Zanardi, ha preso la parola durante i funerali in rappresentanza della famiglia, dopo il figlio Niccolò.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ai funerali di Alex Zanardi risuona la canzone "Combattente" di Fiorella Mannoia: la dedica della cognata

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La Stampa. . "Ti guardava e diceva: ascolta, aiutami qui a pistolare con lo Spid che io non ci capisco niente. Perché c'era anche quell'Alex lì, oltre ai trionfi e allo sport". Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, prende a sorpresa parola durante il funerale e celebra il pa - facebook.com facebook

Alex #Zanardi non è stato solo un campione di #sport ma ci ha insegnato che il limite può diventare slancio, che la caduta non definisce mai il traguardo, e che il coraggio si misura ogni giorno, soprattutto fuori dalle piste. Buon viaggio campione! tg24.sky.it/sp x.com