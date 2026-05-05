Al Teatro Galleria si è tenuto un incontro dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e umanità, con la partecipazione di un esperto nel settore. Durante l’evento si è discusso di come gli algoritmi possano influenzare le scelte strategiche delle imprese locali. Il confronto ha visto la presenza di rappresentanti della comunità scientifica, accademica e del mondo del lavoro, che hanno condiviso le proprie opinioni sul tema.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno gli algoritmi le decisioni strategiche delle imprese locali?. Chi guiderà il confronto tra scienza, accademia e mondo del lavoro?. Come possono studenti e lavoratori governare l'automazione senza subirla?. Perché la visione umana resta fondamentale per dirigere l'innovazione digitale?.? In Breve Stefania Cavallaro conduce il dibattito insieme a Federico Frattini e Fabio Ferrari.. Max Pisu interviene alla serata per offrire un punto di vista comico.. Prenotazioni disponibili sul sito assoservizilegnano.it per l'evento gratuito al Teatro Galleria.. L'iniziativa di Confindustria Alto Milanese coinvolge studenti, lavoratori e cittadini del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e umanità: il grande dibattito al Teatro Galleria con Camisani

Notizie correlate

vincenzo schettini arriva sabato 7 marzo al teatro cinema galleria di legnano con con “la fisica che ci piace – l’ultima lezione”Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, arriva sabato 7 marzo al Teatro Cinema Galleria di Legnano (ore 21) con “La fisica che...

"Cantiere Under 35", a Galleria Toledo il progetto integrato dedicato ai nuovi talenti del teatroDal 5 al 31 maggio 2026 a Galleria Toledo c'è il "Cantiere Under 35", progetto integrato dedicato ai nuovi talenti del teatro, a cura del Teatro...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Zubin Mehta dirige la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven per il suo 90° compleanno; Finale di Familie Flöz: anatomia poetica della maschera e dell’umano; Legnano, Fabrizio Corona senza freni al Teatro Galleria: Non ero il re dei paparazzi, ma il capo dei banditi; Marta Proietti Orzella: domani lo show Passo e Chiudo al TsE.

Napoli, Gabriele Russo e il teatro dell'assurdo al Bellini: «Rivolto Beckett come un guanto»«Se Beckett mette in scena l’assurdo per rappresentare una realtà altrettanto folle e paradossale, io rivolto il guanto e ambiento la pièce nella realtà per confermare lo stesso suo assunto». Gabriele ... ilmattino.it

L’umanità in miniatura di Cechov ’Il gabbiano’ di Dini al Teatro CivicoLa storia de ‘Il gabbiano’ di Anton Cechov è nota: un gruppo di persone, di diverse età e collegate tra loro da vincoli di parentela e non, si riuniscono casualmente in una casa di campagna in riva a ... lanazione.it

Fabrizio Corona porta "Falsissimo" al Teatro Galleria di Legnano: ecco cosa ha detto #legnano - facebook.com facebook