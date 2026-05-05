Agrigento covo di pregiudicati in sala giochi | il questore la chiude

Un locale di Agrigento è stato chiuso per otto giorni dalla questura dopo che gli agenti hanno trovato all’interno persone con precedenti penali e situazioni che potevano mettere a rischio la sicurezza pubblica. La decisione è stata presa in seguito a controlli effettuati nella sala giochi, dove sono stati riscontrati elementi che hanno portato alla sospensione temporanea. La chiusura si è resa necessaria per garantire l’ordine pubblico nella zona.

È stata disposta la sospensione per otto giorni dell’attività di una sala giochi e scommesse ad Agrigento, ritenuta abituale ritrovo di pregiudicati e persone pericolose. Il provvedimento, emesso dal Questore Tommaso Palumbo, è stato adottato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo che i controlli delle forze dell’ordine hanno accertato la presenza di soggetti con precedenti penali, anche per reati legati agli stupefacenti. Il provvedimento della Questura Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione dell’attività della sala giochi e scommesse è stata decisa dal Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Agrigento, covo di pregiudicati in sala giochi: il questore la chiude Notizie correlate Il centro scommesse è un covo di pregiudicati, il questore lo chiude per sette giorniI poliziotti hanno riscontrato la costante presenza nel locale di diversi soggetti, noti alle forze di polizia per reati di particolare allarme... Sala giochi frequentata da pregiudicati: il questore dispone la chiusuraOtto giorni di chiusura per una sala giochi e scommesse di Agrigento, frequentata abitualmente da pregiudicati.