Il centro scommesse è un covo di pregiudicati il questore lo chiude per sette giorni

La polizia ha disposto la sospensione temporanea di sette giorni per un centro scommesse a San Cristoforo. L’attività del locale, frequentato da soggetti con precedenti penali, è stata interrotta dopo controlli e verifiche sul territorio. Il provvedimento è stato adottato dal questore, che ha deciso di chiudere il locale per motivi di ordine pubblico.

I poliziotti hanno riscontrato la costante presenza nel locale di diversi soggetti, noti alle forze di polizia per reati di particolare allarme sociale La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un centro scommesse a San Cristoforo, diventato abituale ritrovo di pregiudicati. I poliziotti hanno riscontrato la costante presenza nel locale di diversi soggetti, noti alle forze di Polizia per reati di particolare allarme sociale, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso, reati in materia di stupefacenti, ricettazione, furto aggravato, porto di armi od oggetti atti a offendere, minaccia, detenzione illegale di esplosivi. Due avventori controllati sono risultati destinatari della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del provvedimento dell’avviso orale del questore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Troppi pregiudicati nel bar, il questore lo chiude per sette giorniLa polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un bar di Caltagirone, nel rione San Giacomo, in quanto diventato un ritrovo abituale di... Centro scommesse frequentato da pregiudicati per reati gravi a Catania, il provvedimento del QuestoreUn centro scommesse di via Zia Lisa a Catania, divenuto punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali, è stato destinatario di un... Contenuti utili per approfondire centro scommesse Temi più discussi: Come aprire un centro scommesse? Norme, requisiti e costi; Modena, rapine a mano armata in un centro scommesse: 5 arrestati; Calatabiano (CT), chiuso centro scommesse privo di SCIA; Tar: ‘Sala scommesse troppo vicina a luoghi sensibili a Cagliari, no a licenza’. Scommesse abusive in centro autorizzato in provincia di Agrigento: il Questore sospende la licenza per 30 giorniUn duro colpo all'illegalità nel settore del gioco è stato inferto a Raffadali dove un centro di raccolta scommesse è stato chiuso per trenta giorni. agimeg.it Centro scommesse frequentato da pregiudicati per reati gravi a Catania, il provvedimento del QuestoreCentro scommesse chiuso a Catania per frequentazione di pregiudicati: la Polizia interviene per garantire sicurezza e ordine pubblico. virgilio.it Scommesse abusive in centro autorizzato in provincia di Agrigento: il Questore sospende la licenza per 30 giorni - facebook.com facebook Rapine aggravate a un centro scommesse nel Modenese, cinque arresti. Tra gli indagati una dipendente, colpi tra il 2023 e il 2026 #ANSA x.com