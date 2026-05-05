Nel fine settimana, agricoltura e volontariato si uniscono in diverse iniziative nella zona portuense. Un calendario di eventi è stato organizzato per coinvolgere la comunità locale e gli ospiti, con appuntamenti che spaziano tra attività agricole e momenti di solidarietà. La giornata di ieri ha dato il via a questa serie di manifestazioni, con partecipanti provenienti da diverse zone che si sono riuniti per condividere esperienze e pratiche legate al settore e al volontariato.

Un calendario ricco di appuntamenti pronto ad animare la comunità portuense e non solo. Ieri mattina la sala consiliare del comune di Portomaggiore ha dato spazio alla presentazione di tre iniziative: l’undicesima edizione della Festa dell’Agricoltura e del Volontariato; il nuovo progetto di comunicazione dell’Antica Fiera di Portomaggiore e la XXII edizione del concorso musicale nazionale ‘Lodovico Agostini’ La Festa dell’Agricoltura e del Volontariato, appuntamento ormai consolidato, si svolgerà dall’8 al 10 maggio in piazza Umberto I. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Dario Bernardi, gli assessori Enrico Belletti e Gian Luca Roma, il presidente della Pro Loco Silvano Tosi e Stefania Carati del Centro Servizi per il volontariato Terre Estensi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura e volontariato in festa nel weekend

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