Trionfo veneto in America | lo Stracchino conquista il podio mondiale

Il settore caseario del Trevigiano ha ottenuto un risultato importante a livello internazionale, con uno dei suoi prodotti che si è classificato ai primi posti di una competizione mondiale tenutasi in Wisconsin. La vittoria evidenzia la qualità e la tradizione della produzione locale, che si è distinta tra numerosi partecipanti provenienti da vari paesi. La premiazione si è svolta recentemente e ha attirato l’attenzione del settore alimentare a livello globale.

Il prestigio della produzione casearia del territorio trevigiano ha varcato i confini oceanici, conquistando un podio di rilievo mondiale nel Wisconsin. Lo Stracchino Crema del Piave, prodotto del Caseificio Tomasoni di Breda di Piave, ha infatti ottenuto la medaglia d’argento nella categoria dei formaggi a pasta molle durante il World Championship Cheese Contest a Madison, segnando una primatistica per l’intera produzione italiana di questo specifico tipo di formaggio in questa storica competizione. L’evento americano, che si svolge ogni due anni sotto l’egida della Wisconsin Cheese Makers Association, rappresenta fin dal suo debutto nel 1957 il punto di riferimento tecnico più antico e autorevole per il settore globale di latticini, burro e yogurt.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trionfo veneto in America: lo Stracchino conquista il podio mondiale Notizie correlate Claudia Perino conquista il podio mondiale: l’argento a TaipeiL’atleta sancarlese Claudia Perino ha segnato un punto decisivo nella sua carriera durante i Campionati Mondiali di tiro alla fune indoor tenutisi a... Pinarello conquista lo Spain: trionfo epico tra asfalto e pietreIl traguardo di Monte Trega ha sancito la consacrazione di Alessandro Pinarello, che nella quinta e conclusiva tappa del quinto appuntamento spagnolo... Altri aggiornamenti Si parla di: Padova celebra il successo dei Venice Vocal Jam: quattro premi internazionali e il trionfo di Bella Ciao; Juniores U19 Veneto. Pescantina Settimo, trionfo con una giornata d'anticipo.