Aggressioni nel trasporto pubblico salernitano | il Prefetto riattiva il tavolo tecnico

La Prefettura di Salerno ha convocato un tavolo interistituzionale dedicato alla sicurezza nel trasporto pubblico locale, in risposta a un aumento delle aggressioni nei confronti del personale di guida. L'iniziativa mira a discutere misure e strategie per garantire la tutela degli operatori e la sicurezza degli utenti. La riunione si svolgerà nei prossimi giorni con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e delle aziende coinvolte.

La Prefettura di Salerno ha convocato un tavolo interistituzionale sulla sicurezza nel Trasporto Pubblico Locale per affrontare la ripresa delle aggressioni al personale di guida. All'incontro hanno partecipato le cinque organizzazioni sindacali di categoria — Federazione Italiana Lavoratori.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Trasporto pubblico, Start Romagna: "Cronica mancanza di autisti. Aggressioni? A Ravenna pochi problemi" Trasporto pubblico, i disagi dei Monti Dauni sul tavolo della Regione: focus su abbonamenti e integrazione tariffaria“Le aree interne – ha sottolineato Piemontese – non possono essere lette soltanto con la lente degli equilibri economici o dei vincoli burocratici:... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Botte e minacce sui mezzi pubblici, l'allarme: quasi 300 giorni di assenza per i lavoratori romagnoli; Aggressioni su bus e treni, una su tre avviene a Bologna; La paura corre lungo i binari. In aumento le aggressioni sui treni: Bodycam e agenti, subito un freno; Treni e autobus ostaggio della violenza: oltre 90 aggressioni in regione, ma Ferrara si 'salva'. Sicurezza nel Trasporto Pubblico Locale: Organizzazioni Sindacali al tavolo convocato in PrefetturaLe Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA hanno partecipato questa mattina al tavolo convocato presso la Prefettura di Salerno, fortemente voluto da S.E. il ... salernonotizie.it Treni e bus ostaggio della violenza: il 3,3% dei casi regionali coinvolge il territorioI dati regionali sulle aggressioni presentati da Forza Italia: sul territorio provinciale si concentra il 3,3% degli episodi sui treni ... forlitoday.it Indagine dei Carabinieri partita senza denuncia: minacce, aggressioni e paura anche davanti ai... #ARRESTO #carabinieri #violenza - facebook.com facebook