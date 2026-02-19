Trasporto pubblico Start Romagna | Cronica mancanza di autisti Aggressioni? A Ravenna pochi problemi

Start Romagna segnala una cronica carenza di autisti nel trasporto pubblico, rendendo difficile mantenere i servizi. A Ravenna, però, le aggressioni ai conducenti sono rare, secondo quanto riferito. La proroga del contratto del tpl in Romagna scade a fine anno, e la Regione sta valutando di estenderla di due-tre anni. L’obiettivo è permettere una revisione completa dell’organizzazione e migliorare le condizioni di lavoro. La situazione attuale evidenzia le difficoltà di gestire il servizio con il personale disponibile.

In Consiglio comunale si dibatte sulla situazione del trasporto pubblico. Corsini: "Stipendi più che dignitosi, ma sono ancora più gli autisti che escono di quelli che entrano" Scade a fine anno la proroga del contratto del servizio tpl in Romagna. E in Regione si ragiona a una proroga di due-tre anni, anche per dare il tempo di mettere in campo una revisione complessiva dell'organizzazione. È uno dei temi affrontati ieri pomeriggio dal presidente e dal direttore di Start Romagna, Andrea Corsini e Angelo Erbacci, durante l'audizione in commissione in Comune a Ravenna. Corsini esordisce con le tre problematiche strutturali che attanagliano il settore: rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, con la promessa del governo di adeguarlo, "importante per assumere nuovi autisti"; sottofinanziamento del fondo nazionale, mancano all'appello circa 840 milioni di euro, e in questo caso i segnali da Roma "non sono positivi"; cronica mancanza di autisti, per il sindacato Asstra sono oltre 8.

