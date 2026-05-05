Due donne coinvolte in un episodio di aggressione a Porto Cesareo sono state sottoposte a perizia sui loro telefoni cellulari. Le analisi delle chat e dei video conservati nei dispositivi potrebbero chiarire le modalità con cui si è svolto il confronto e le eventuali comunicazioni sui social che avrebbero preceduto l'evento. Le indagini continuano a verificare come siano stati organizzati i passaggi che hanno portato all'aggressione.

? Cosa scoprirai Cosa riveleranno i video e le chat nei cellulari delle sorelle?. Come hanno pianificato l'attacco attraverso i messaggi sui social?. Perché le indagate hanno inviato il filmato della ferita alla vittima?. Quali prove digitali confermeranno l'ipotesi di tentato omicidio?.? In Breve Perizia affidata agli ingegneri Antonio Ratano e Salvatore Sambati martedì 12 maggio.. Legale Rocco Rizzello ipotizza il reato di tentato omicidio per la vittima.. Le indagate hanno inviato un video dell'aggressione alla madre della tredicenne.. Difesa delle sorelle affidata all'avvocato Francesco Cazzato del Foro salentino.. La Procura dei minori...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione a Porto Cesareo: perizia sui cellulari delle indagate

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