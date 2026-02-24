droga a detenuti perizia su cellulari e pc

Un agente della polizia penitenziaria coinvolta in un'indagine sulla presenza di droga e telefonini tra i detenuti di Santo Spirito. La donna sarebbe stata accusata di aver consegnato sostanze stupefacenti e dispositivi di comunicazione all’interno del carcere. Le indagini, ancora in corso, stanno analizzando anche i cellulari e i computer sequestrati nella sua abitazione. La polizia continua a verificare i collegamenti tra gli arresti domiciliari e le attività illegali.

Avrebbe fornito droga e addirittura telefonini ai detenuti reclusi a Santo Spirito. A finire nei guai per questa accusa molto pesante – ma siamo ancora nella fase delle indagini preliminari – è stata una agente della polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Siena, che adesso si trova agli arresti domiciliari. Ieri mattina la procura ha conferito l’incarico al perito per l’esame dei supporti informatici che sono stati sequestrati alla donna, difesa dall’avvocato Alessandro Betti, a partire da cellulari e pc. Sarà effettuata la copia forense del contenuto analizzando, come sempre in questi casi, chat, comunicazioni, messaggi per verificare se ci sono elementi utili all’inchiesta ancora in pieno svolgimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

