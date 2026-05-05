Aggredito con un coccio di vetro sferrato al collo | è gravissimo in ospedale

Nel tardo pomeriggio di martedì, a Lugo, due persone sono venute alle mani in un episodio che si è concluso con un grave ferimento. Durante la lite, uno dei due ha colpito l’altro con un coccio di vetro al collo, causando lesioni serie. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato allo scontro e sull’identità dei coinvolti, ancora in fase di accertamento. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Una drammatica aggressione si è consumata nel tardo pomeriggio di martedì, a Lugo. Per cause che sono ancora oggetto di approfondimenti investigativi, è scoppiata la lite tra due soggetti stranieri, secondo le prime informazioni di origine maghrebina e albanese. Uno di loro è stato gravemente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Volterra, giovane denunciato per aver minacciato coetanei con un coccio di vetroVolterra, 16 marzo 2026 – Nel pomeriggio dello scorso 13 marzo, i carabinieri della compagnia di Volterra hanno condotto un servizio di controllo... Tenta di rapinare una barista con un coccio di vetro: “Datemi tutto, siete razzisti”L'uomo, un 35enne di origini algerine, è stato arrestato dai carabinieri di Napoli: dovrà rispondere di tentata rapina aggravata. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sfregiato con un coccio di bottiglia, giovane portato in ospedale; Firenze, aggredito alle Cascine un uomo di 43 anni: rapinato del telefono e colpito con un coccio di bottiglia; Foce, 19enne aggredito con un coccio di bottiglia: sfregiato al volto; Bergamo, difende una ragazza al parco Pertini: viene colpito in testa con un coccio di bottiglia. Ragazzino di 14 anni aggredito e ferito con un coccio di bottiglia in strada a Milano: è grave a NiguardaÈ accaduto ieri sera in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro. Il giovane, che non è in pericolo di vita, sarebbe stato colpito in più parti del corpo forse da un gruppo di sconosciuti ... ilgiorno.it Ragazzo di 14 anni aggredito con cocci di bottiglia al corpo e alla testa a Milano: si cercano i responsabiliAncora una serata di sangue a Milano. Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dopo essere stato accoltellato verso le 21.20 ... ilmessaggero.it Colpo violento in una villa di Castagnito: imprenditore sequestrato e aggredito nel 2018. Le indagini tra Dna e intercettazioni portano alla condanna di Bruno Agostino, già coinvolto in passato in un’inchiesta contro la ’ndrangheta - facebook.com facebook Parole inaccettabili. Totale solidarietà a chi è stato aggredito, minacciato, e offeso dai soliti violenti di sinistra. Che il Pd rifletta sui propri compagni di piazza. x.com