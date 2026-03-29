Tenta di rapinare una barista con un coccio di vetro | Datemi tutto siete razzisti

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni di origini algerine è stato arrestato dai carabinieri di Napoli con l’accusa di tentata rapina aggravata. Durante il tentativo, ha minacciato una barista con un coccio di vetro, chiedendole di consegnare i soldi e accusandola di razzismo. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la rapina si concluisse con successo.

L'uomo, un 35enne di origini algerine, è stato arrestato dai carabinieri di Napoli: dovrà rispondere di tentata rapina aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Tenta una rapina con un coccio di bottiglia: “Siete tutti razzisti, datemi tutto”Sono le 10 del mattino quando un 35enne impugna un coccio di bottiglia e lo punta contro la gola della dipendente di un bar in corso Meridionale.

Paura alla motorizzazione civile di Cremona, 27enne ferisce una poliziotta con un coccio di vetro: il videoUn arresto per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto di strumenti atti all’offesa e interruzione di pubblico servizio:...

Una selezione di notizie su Tenta di rapinare una barista con un...

Temi più discussi: Tenta di rapinare un negozio, lo inseguono e finisce in rissa. Uomo al Bufalini di Cesena; Firenze, tenta di derubare una donna alla fermata del tram a Novoli: fermato e picchiato dai passanti; Entra in un supermercato di Barriera di Milano, tenta la rapina e minaccia un cliente con una siringa sporca di sangue: Ho l'AIDS, arrestato un 29enne; Aggredisce e rapina una donna a pochi passi dal Commissariato: uomo arrestato dopo pochi secondi.

tenta di tenta di rapinare unaTenta di rapinare un supermercato, viene scoperto e aggredisce il direttore: 24enne arrestatoNOALE - Lo avevano notato già mentre si aggirava tra le corsie del supermercato, il suo modo circospetto finiva solo per dare nell'occhio e attirare l'attenzione del ... ilgazzettino.it

tenta di tenta di rapinare unaFirenze, tenta di rapinare un bar minacciando il proprietario con una mini motosega: arrestato 36enneÈ successo nel pomeriggio di domenica 22 marzo a Firenze, dove un uomo di 36 anni ha tentato di rapinare un bar minacciando il titolare con una mini ... gonews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.