Tenta di rapinare una barista con un coccio di vetro | Datemi tutto siete razzisti

Un uomo di 35 anni di origini algerine è stato arrestato dai carabinieri di Napoli con l’accusa di tentata rapina aggravata. Durante il tentativo, ha minacciato una barista con un coccio di vetro, chiedendole di consegnare i soldi e accusandola di razzismo. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la rapina si concluisse con successo.

L'uomo, un 35enne di origini algerine, è stato arrestato dai carabinieri di Napoli: dovrà rispondere di tentata rapina aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tenta una rapina con un coccio di bottiglia: “Siete tutti razzisti, datemi tutto”Sono le 10 del mattino quando un 35enne impugna un coccio di bottiglia e lo punta contro la gola della dipendente di un bar in corso Meridionale. Paura alla motorizzazione civile di Cremona, 27enne ferisce una poliziotta con un coccio di vetro: il videoUn arresto per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto di strumenti atti all’offesa e interruzione di pubblico servizio:... Una selezione di notizie su Tenta di rapinare una barista con un... Temi più discussi: Tenta di rapinare un negozio, lo inseguono e finisce in rissa. Uomo al Bufalini di Cesena; Firenze, tenta di derubare una donna alla fermata del tram a Novoli: fermato e picchiato dai passanti; Entra in un supermercato di Barriera di Milano, tenta la rapina e minaccia un cliente con una siringa sporca di sangue: Ho l'AIDS, arrestato un 29enne; Aggredisce e rapina una donna a pochi passi dal Commissariato: uomo arrestato dopo pochi secondi. Tenta di rapinare un supermercato, viene scoperto e aggredisce il direttore: 24enne arrestatoNOALE - Lo avevano notato già mentre si aggirava tra le corsie del supermercato, il suo modo circospetto finiva solo per dare nell'occhio e attirare l'attenzione del ... ilgazzettino.it Firenze, tenta di rapinare un bar minacciando il proprietario con una mini motosega: arrestato 36enneÈ successo nel pomeriggio di domenica 22 marzo a Firenze, dove un uomo di 36 anni ha tentato di rapinare un bar minacciando il titolare con una mini ... gonews.it Il canale YouTube Oversteer tenta di rimettere in moto auto abbandonate in un enorme cimitero automobilistico. https://auto.everyeye.it/notizie/scopre-200-auto-abbandonate-campo-prova-riavviarle-come-andata-868109.htmlutm_medium=Social&utm_so - facebook.com facebook Un altro #detenuto tenta di #evadere dalla casa lavoro di #Castelfranco: feriti tre #agenti di #polizia penitenziaria per bloccarlo x.com