Un uomo di 38 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato arrestato dopo aver aggredito un altro uomo con una pietra e avergli rubato alcuni oggetti. L'episodio si è verificato in una zona pubblica e l’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo dell’aggressore. La vittima ha riportato lievi ferite e sono in corso verifiche per ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto.

TORINO – Prima l’aggressione, poi la rapina e la tentata fuga conclusasi con l’arresto. È successo venerdì, primo maggio, alle 18 circa non lontano dalla stazione ferroviaria di Pinerolo. L’allarme è scattato quando al numero del NUE 112 è pervenuta la segnalazione relativa a un’accesa lite in corso vicino alla stazione. Protagonista del fatto è un uomo, un 38enne di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Erano da poco passate le 18 quando, in piazza Garibaldi, è avvenuta l’aggressione. Da una parte il 38enne, dall’altra parte la vittima colpita prima con colpi di pietra, poi derubata delle borse della spesa.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Aggredisce un uomo a colpi di pietra e lo deruba: arrestato marocchino

Notizie correlate

Leggi anche: Colpisce un uomo a colpi di pietra, gli ruba la spesa e scappa: arrestato 38enne a Pinerolo

Scaglia una grossa pietra contro uomo che gli rifiuta l’elemosina: arrestato nigerianoVERONA – Un 30enne nigeriano è stato arrestato dai carabinieri di Legnago con l’accusa di tentata rapina e minaccia a pubblico ufficiale.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Aggredisce un uomo a pietrate e gli porta via la spesa, arrestato; La suora aggredita a Gerusalemme, l'arresto e lo sdegno del mondo; Picchia una barista e poi si barrica in casa: arrestato uomo vicino Roma; Colpisce un uomo a colpi di pietra, gli ruba la spesa e scappa: arrestato 38enne a Pinerolo.

Aggredisce un uomo a pietrate e gli porta via la spesa, arrestato(ANSA) – TORINO, 03 MAG – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pinerolo, nel Torinese, hanno arrestato e condotto in carcere un uomo di 38 anni, di origine marocchina per resiste ... espansionetv.it

Terrore tra le vie della movida a Terracina: uomo armato aggredisce e rapina un giovane, poi il fermoPaura nella serata di sabato a Terracina, dove numerose chiamate al numero di emergenza hanno segnalato la presenza di un ... latinapress.it

Far west alla stazione di servizio: aggredisce i militari e tenta di sfilare la pistola a un Carabiniere Notte di violenza in via Emilia Ovest: arrestato un 26enne dopo un inseguimento e una violenta colluttazione. Ferito un militare... - facebook.com facebook

Torregalli, aggredisce un medico e due infermieri al pronto soccorso. Denunciato per lesioni x.com