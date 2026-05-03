Colpisce un uomo a colpi di pietra gli ruba la spesa e scappa | arrestato 38enne a Pinerolo

Venerdì primo maggio, intorno alle 18, un uomo è stato colpito con una pietra, mentre gli è stata rubata la spesa. L'aggressore ha cercato di fuggire, ma è stato fermato e arrestato poco dopo. L'episodio è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria di Pinerolo, coinvolgendo un 38enne. Nessuna informazione è stata resa nota sulle motivazioni dell'aggressione e della rapina.

Prima l'aggressione, poi la rapina e la tentata fuga conclusasi con l'arresto. È successo venerdì, primo maggio, alle 18 circa non lontano dalla stazione ferroviaria di Pinerolo. L'aggressione e la rapinaL'allarme è scattato quando al numero del NUE 112 è pervenuta la segnalazione relativa a.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Scaglia una grossa pietra contro uomo che gli rifiuta l’elemosina: arrestato nigerianoVERONA – Un 30enne nigeriano è stato arrestato dai carabinieri di Legnago con l’accusa di tentata rapina e minaccia a pubblico ufficiale. Ruba dentro una tabaccheria e scappa, arrestatoI poliziotti hanno così inseguito l’uomo accusato di furto e lo hanno raggiunto in viale Des Geneys dove il 32enne, libico, si è scagliato contro gli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vedovanza, perché colpisce più gli uomini delle donne; Mentre pota una pianta un ramo lo colpisce: uomo trasportato con l'eliambulanza a Torrette; Firenze, al parco delle Cascine due donne molestate in un'ora da un uomo in bici; Colpisce un dipendente di Ovs con le stampelle: arrestato per tentata rapina. In strada con un bastone colpisce i passanti e ne ferisce unogli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare l’uomo prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare ... ilfattovesuviano.it Lite a Sondrio degenera nel sangue, 30enne estrae una mannaia e colpisce un uomo al collo: arrestatoUn 30enne straniero è stato arrestato a Sondrio per tentato omicidio dopo aver aggredito un connazionale con una mannaia. virgilio.it È una catena del dolore straziante quella che colpisce la città di San Donaci, in provincia di Brindisi facebook La conclusione di Raspadori colpisce la traversa! Jack’s effort rattles the crossbar! #AtalantaGenoa 0-0 | 79’ #GoAtalantaGo x.com