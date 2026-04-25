Un uomo di nazionalità nigeriana è stato arrestato dopo aver lanciato una grossa pietra contro un passante che aveva rifiutato di dargli l'elemosina. Dopo aver colpito la vittima, lo straniero lo ha inseguito, armato di un oggetto non specificato. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

VERONA – Un 30enne nigeriano è stato arrestato dai carabinieri di Legnago con l’accusa di tentata rapina e minaccia a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti nei pressi di un supermercato di Castagnaro, nel Veronese, dove l’uomo chiedeva denaro con insistenza. Al rifiuto di un cliente, il 30enne ha dapprima scagliato una grossa pietra contro di lui e poi lo ha inseguito armato di un pesante bastone in legno nel tentativo di colpirlo. Il malcapitato è riuscito a mettersi in salvo con una fuga precipitosa all’interno dell’esercizio commerciale da dove ha lanciato l’allarme. All’arrivo dei carabinieri, il 30enne ha continuato a tenere un atteggiamento violento e minaccioso, costringendo i militari a utilizzare il taser per neutralizzarlo ed arrestarlo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Scaglia una grossa pietra contro uomo che gli rifiuta l’elemosina: arrestato nigeriano

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