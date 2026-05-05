Aggredisce i carabinieri dopo aver distrutto casa

Durante la notte, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia sono intervenuti in seguito a un episodio avvenuto in una abitazione. All’arrivo, un uomo ha danneggiato l’interno dell’appartamento e ha aggredito i militari nel tentativo di ostacolare le operazioni. La situazione si è protratta fino all’intervento di rinforzi, con i carabinieri che sono riusciti a bloccare l’uomo e a riportare la calma.

Un intervento movimentato quello che ha visto protagonisti i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia durante la scorsa notte. Un uomo di 31 anni, residente in città, dopo aver dato in escandescenze tra le mura domestiche danneggiando gli arredi e i suppellettili, della propria abitazione è arrivato a scagliarsi contro i carabinieri intervenuti per riportare la situazione alla calma. Per questi motivi con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un 31enne residente a Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, proseguiranno nei prossimi giorni per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce i carabinieri dopo aver distrutto casa Montebelluna, carabinieri aggrediti: «Il taser non è stato efficace a causa dei vestiti dell'uomo» Notizie correlate Dopo lo schianto si denuda e aggredisce i proprietari della casa dove era andato a sbattere e i carabinieriSono state necessarie tre pattuglie dei carabinieri per riportare alla calma un 24enne, italiano originario dell'est Europa, protagonista di un... Arrestato per aver minacciato di far esplodere casa dopo aver aggredito la fidanzata.Arrestato per aver minacciato di far esplodere casa dopo aver aggredito la fidanzata. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Molesta i passeggeri sul treno partito da Milano poi si lancia tra i binari: arrestato; Aggredisce i carabinieri dopo aver distrutto casa; Arcore, dà fastidio ai passeggeri sul treno poi aggredisce i carabinieri; Massafra, aggredisce i Carabinieri e devasta la caserma dopo una notte di eccessi nei bar: arrestato 28enn. Semina il panico sul treno e aggredisce i carabinieri: arrestato peruviano bustoccoL'intervento è scattato venerdì sera alla stazione di Arcore dopo le segnalazioni dei passeggeri di un convoglio che viaggiava sulla linea Milano-Porta Garibaldi-Lecco, spaventati dallo straniero, un ... laprovinciadivarese.it Semina il panico alla stazione di Arcore, aggredisce i carabinieri e prova a gettarsi sui binari: 36enne arrestatoUn 36enne è stato arrestato ad Arcore (Monza) dopo aver seminato il panico tra i passeggeri del treno Milano-Lecco ... fanpage.it Far west alla stazione di servizio: aggredisce i militari e tenta di sfilare la pistola a un Carabiniere Notte di violenza in via Emilia Ovest: arrestato un 26enne dopo un inseguimento e una violenta colluttazione. Ferito un militare... - facebook.com facebook Ladro al supermercato: ruba profumi e creme poi aggredisce la commessa ift.tt/aYiyC1u x.com