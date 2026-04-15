Dopo lo schianto si denuda e aggredisce i proprietari della casa dove era andato a sbattere e i carabinieri

Dopo un incidente stradale, un uomo di 24 anni si è denudato e ha aggredito i proprietari dell’abitazione dove era finito e i carabinieri intervenuti sul posto. Sono state impiegate tre pattuglie per calmare la situazione. L’uomo, di origini dell’Est Europa, ha causato una serie di episodi di agitazione durante il pomeriggio. La situazione si è risolta solo con l’intervento delle forze dell’ordine.