Dopo lo schianto si denuda e aggredisce i proprietari della casa dove era andato a sbattere e i carabinieri
Dopo un incidente stradale, un uomo di 24 anni si è denudato e ha aggredito i proprietari dell’abitazione dove era finito e i carabinieri intervenuti sul posto. Sono state impiegate tre pattuglie per calmare la situazione. L’uomo, di origini dell’Est Europa, ha causato una serie di episodi di agitazione durante il pomeriggio. La situazione si è risolta solo con l’intervento delle forze dell’ordine.
Sono state necessarie tre pattuglie dei carabinieri per riportare alla calma un 24enne, italiano originario dell'est Europa, protagonista di un pomeriggio di ordinaria follia. Il ragazzo, introno alle 18.30 di martedì, era al volante della propria Alfa Romeo Giulietta e stava procedendo sulla via.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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