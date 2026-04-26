Durante la notte, in vico Conte di Mola a Napoli, un uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver aggredito la fidanzata e averle rivolto minacce di far esplodere la propria abitazione. L'intervento è stato sollecitato da alcuni residenti che hanno segnalato la scena, portando all'arresto dell'uomo. La donna è stata assistita sul posto e trasportata in ospedale per le cure del caso.

"> Aggressione e minacce a Napoli: una notte di paura in Vico Conte di Mola. Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Napoli nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2026. Le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire in Vico Conte di Mola a causa di un’aggressione in corso. All’arrivo, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno scoperto che la situazione era molto più grave di quanto inizialmente segnalato. È stato riferito che una giovane donna era coinvolta in una lite con il suo fidanzato, un 23enne di origini peruviane. I primi allertamenti indicavano una possibile aggressione fisica, ma quando i militari sono giunti sul posto, hanno trovato il ragazzo barricatosi all’interno della sua abitazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arrestato per aver minacciato di far esplodere casa dopo aver aggredito la fidanzata.

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