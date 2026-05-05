Aggredisce con un coltello il comandante della Polfer | 64enne arrestato a Sapri

Un uomo di 64 anni è stato arrestato questa mattina a Sapri dopo aver tentato di colpire con un coltello il comandante della Polizia Ferroviaria presente nel piazzale della stazione. L'aggressione è avvenuta intorno alle prime ore del giorno e ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Nessun altro è rimasto coinvolto nell'episodio.

Un uomo ha aggredito questa mattina il comandante della Polizia Ferroviaria di Sapri nel piazzale della stazione, tentando di colpirlo con un coltello. L'aggressore, un italiano di 64 anni con precedenti penali, si è avvicinato al sostituto commissario Carmine Nicodemo e ha tentato di ferirlo con.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Aggredisce una donna con un coltello: arrestatoUn uomo di origini pakistane ha aggredito una donna fuori da una pasticceria ad Aviano. Minaccia i ghisa con un coltello e li aggredisce: arrestatoHa minacciato alcuni agenti di polizia locale brandendo un coltello sotto uno dei tunnel della stazione Centrale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trastevere, aggredisce una donna e con un coltello minaccia i carabinieri; Omicidio Paganelli, la moglie di Loris Bianchi aggredisce con un coltello la titolare di un residence: Sottoposta a tso, ora è in ospedale; Aggredisce la titolare di un residence armata di coltello, sottoposta a Tso e in coma farmacologico; Riccione, aggredisce col coltello la titolare di un hotel, poi il Tso: grave la moglie di Loris Bianchi. Sapri, aggredisce con un coltello agente Polfer all'ultimo giorno di lavoro prima della pensione: arrestato 64enneAggredisce agente della Polfer a Sapri impugnando un coltello. È accaduto questa nel piazzale della stazione ferroviaria. Arrestato un uomo di 64 anni, originario di Lagonegro (Potenza) ... ilmattino.it Omicidio Paganelli, la moglie di Loris Bianchi aggredisce con un coltello la titolare di un residence: «Sottoposta a tso, ora è in ospedale»Nei guai la moglie di Loris Bianchi, il fratello di Manuela, la nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate. La donna in stato confusionale ha tentato di aggredire la titolare di un ... corrieredibologna.corriere.it Paziente aggredisce la guardia giurata al pronto soccorso dell’ospedale: arrestato - facebook.com facebook Follia #Orban: scende dall’auto e aggredisce un tifoso x.com