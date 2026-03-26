Aggredisce una donna con un coltello | arrestato

Un uomo di origini pakistane è stato arrestato dopo aver aggredito una donna con un coltello fuori da una pasticceria a Aviano. La vittima, di origini sudamericane, si è messa in salvo con l’aiuto di alcune persone che si trovavano sul luogo. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio e le forze dell’ordine hanno immediatamente intervenuto per fermare l’aggressore.

Un uomo di origini pakistane ha aggredito una donna fuori da una pasticceria ad Aviano. Secondo quanto ricostruito dal direttore de Il13 Gigi Di Meo, la donna di origini sudamericane si è salvata grazie all'intervento di alcune persone presenti sul posto. PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Mauro Corona, il ricordo affettuoso di Enrica Bonaccorti e il tardivo grazie: «La mia prima volta in tv nella sua trasmissione» Mauro Corona chiede di intervenire a inizio trasmissione, nuovo scontro con Bianca Berlinguer: «Se c'è la guerra finché non finisce me ne vado» . 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Aggredisce una donna con un coltello: arrestato Articoli correlati Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello. Poi ruba un’altra bici, arrestato 18enneFirenze, 7 marzo 2026 – Tenta due rapine nel giro di poche ore in pieno centro a Firenze. Minaccia i ghisa con un coltello e li aggredisce: arrestatoHa minacciato alcuni agenti di polizia locale brandendo un coltello sotto uno dei tunnel della stazione Centrale. AGGREDISCE LA EX COMPAGNA: ARRESTATO 22ENNE | 16/02/2026 Tutto quello che riguarda Aggredisce una donna con un coltello... Temi più discussi: Padova, aggredisce una donna per rubarle la borsa , poi chiama i familiari e chiede soldi per restituirla: arrestato; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Nessuna donna deve sentirsi sola in Sardegna: 3,3 milioni di euro contro la violenza di genere; Maniaco di 35 anni aggredisce una 52enne che fa jogging: bloccato dai passanti. Shia LaBeouf fuori controllo a Roma: prima aggredisce una donna, poi urla in mezzo alla strada nel quartiere PratiNel fine settimana scorso il sito statunitense TMZ ha diffuso alcuni filmati girati a Roma in cui si vede Shia LaBeouf in evidente stato di agitazione mentre urla contro ... ilmattino.it Rapina una donna al Borgomagno, poi chiama i parenti: «Se rivolete gli oggetti rubati dovete pagarmi». All'incontro si presenta la...PADOVA - Prima ha brutalmente aggredito e rapinato della borsetta una donna che stava percorrendo a piedi il cavalcavia Borgomagno per andare al ... msn.com Tenta un furto a un distributore automatico e aggredisce il titolare, ma durante i controlli emerge un dettaglio molto più grave. Il 38enne fermato a Caserta era ricercato in Europa per omicidio: su di lui un mandato di arresto internazionale. - facebook.com facebook Aggredisce infermiere e guardia giurata, bloccato col taser x.com