Aggredisce anziani in piazza prendendoli a pugni fermato un giovane

Questa mattina a Milazzo un giovane in stato di alterazione ha aggredito alcuni passanti in piazza, colpendoli con pugni. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo, che si trovava in un evidente stato di alterazione. Tra le vittime ci sono stati anche alcuni anziani che sono stati presi di mira dall’aggressore. Le forze dell’ordine stanno accertando i dettagli dell’accaduto.

Aggressione questa mattina a Milazzo dove un giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha colpito alcuni passanti. Il ragazzo ha colpito con alcuni pugni al volto due settantenni in Piazza Roma, per poi dirigersi verso un gruppo di altri anziani presenti sul posto. Immediato.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Aggredisce i coetanei con calci e pugni ad Ancona, scatta il Daspo Urbano per due anni per un giovaneUn giovane coinvolto in un’aggressione avvenuta nel centro di Ancona lo scorso 27 dicembre è stato raggiunto dal daspo urbano. Torino, giovane picchiato a calci e pugni in piazza da quattro ragazziniHanno infierito su di lui con una violenza insensata in pieno pomeriggio di un sabato primaverile. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Foligno, Datemi i soldi: figlio violento aggredisce e minaccia gli anziani genitori. Arrestato; Resistenza | L’antisemitismo nelle piazze del 25 aprile è una ferita aperta nella festa di tutti; Aggressione in centro. Strappa la catenina a un’anziana signora; Fine corsa per la banda delle truffe agli anziani. Foligno, “Datemi i soldi”: figlio violento aggredisce e minaccia gli anziani genitori. Arrestato - facebook.com facebook Contro gli anziani un’aggressione quotidiana: gli rubano il bancomat e prelevano 400 euro. Arrestati lastampa.it/torino/2026/05… @LaStampa x.com