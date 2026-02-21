Aggredisce i coetanei con calci e pugni ad Ancona scatta il Daspo Urbano per due anni per un giovane

Un giovane ha preso un daspo urbano di due anni dopo aver picchiato alcuni coetanei con calci e pugni in centro ad Ancona il 27 dicembre. La rissa è scoppiata durante un litigio tra amici, coinvolgendo diversi passanti. Le forze dell’ordine sono intervenute subito, identificando l’autore dell’aggressione. La misura si è resa necessaria per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza pubblica. La vicenda ha attirato l’attenzione di residenti e commercianti della zona.

Un giovane coinvolto in un'aggressione avvenuta nel centro di Ancona lo scorso 27 dicembre è stato raggiunto dal daspo urbano. Il provvedimento, emesso dal Questore, vieta al ragazzo di accedere e sostare nelle principali vie cittadine per 2 anni a seguito della violenza esercitata ai danni di alcuni coetanei. Daspo Urbano ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha adottato la misura di prevenzione del daspo urbano ai sensi dell'articolo 13 bis del D.L. 142017. Il destinatario è un giovane che si è reso protagonista di una grave aggressione nel cuore del capoluogo marchigiano.