Torino giovane picchiato a calci e pugni in piazza da quattro ragazzini

A Torino, nel corso di un pomeriggio di un sabato primaverile, un giovane è stato aggredito e picchiato con calci e pugni da un gruppo di quattro ragazzini. L'aggressione è avvenuta in una piazza frequentata nel centro della città, senza che ci fossero motivazioni apparenti. La vittima ha riportato ferite e si trova sotto osservazione medica. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e rintracciare gli aggressori.

Hanno infierito su di lui con una violenza insensata in pieno pomeriggio di un sabato primaverile. Quattro giovanissimi, arrivati in motorino nella piazza di Cumiana, paese di 8mila abitanti a una decina di chilometri da Pinerolo, nel Torinese, hanno circondato e poi aggredito con calci e pugni un ragazzo poco più grande di loro che era appena sceso dalla sua auto, parcheggiata nel centro del paese. È stata lei, la farmacista del paese, a prestare i primi soccorsi al giovane.Una brutale aggressione senza un perché, di una tale violenza da costringere il giovane alle cure mediche in ospedale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, giovane picchiato a calci e pugni in piazza da quattro ragazzini Arrestato Don Alì, il tiktoker e re dei maranza: le accuse Notizie correlate Milano, calci e pugni poi le coltellate: quattro ragazzini arrestati per tentato omicidioCiò che avrebbe scaturito l'aggressione nei confronti delle vittime, due ventenni arrivati da Chiavenna per trascorrere la serata nel capoluogo... Leggi anche: Aggredito da tre coetanei, 15enne picchiato con calci e pugni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giovane pestato mentre parcheggia l'auto in centro a Cumiana, il sindaco: Una brutalità senza senso; Quando beve mi nascondo: l’inferno del 12enne picchiato dalla madre emerge per caso in ospedale; Rapina e pestaggio al Parco Dora: minorenne in carcere; Picchiato per una felpa della Juventus: un giovane tifoso bianconero finisce in ospedale ad Ancona. Giovane picchiato a sangue da coetanei dopo aver parcheggiato in centro a CumianaPestaggio senza apparente motivo, il parroco: «Se non sappiamo difendere i buoni, presto ci rimarranno solo le lacrime e il sangue» ... quotidianopiemontese.it Giovane picchiato a sangue mentre parcheggia l'auto in centro a Cumiana, in pieno pomeriggio. Comunità sotto shock, il sindaco: Una brutalità senza sensoPieno pomeriggio di sabato, nel centro di Cumiana. Un giovane si trova alla guida della sua auto, è intento a parcheggiare non lontano dal punto acqua del paese, in piazza Martiri III Aprile. All'impr ... torinotoday.it Verona in vantaggio a sorpresa a Torino contro la Juventus: al 34° gol di Bowie. La rete provocata da un errore molto grave commesso in fase di uscita dai bianconeri. Bradaric recupera palla, la mette in mezzo, Bowie batte Di Gregorio sul primo palo. facebook La #JUVENTUS #UNDER16 elimina il #Torino e vola ai quarti I voti ai protagonisti del match x.com