Agenzia delle Entrate | l’intelligenza artificiale non sarà mai usata per accertamenti fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che l'intelligenza artificiale non verrà mai impiegata per svolgere accertamenti fiscali. Il responsabile dell'ente ha confermato che l'analisi dei dati continuerà a essere effettuata esclusivamente da funzionari umani. Nessun sistema automatico sarà coinvolto nelle procedure di verifica delle dichiarazioni fiscali, garantendo che il processo resti sotto il controllo di personale qualificato.

Il messaggio è chiaro e viene ribadito con forza dopo le linee guida interne emesse immediatamente a ridosso della legge sull’AI act. Mai intelligenza artificiale per effettuare accertamenti. Ma la nuova tecnologia può essere usata per accompagnare l’azione degli uomini e delle donne del Fisco per altre finalità, come quella di velocizzare ulteriormente i tempi dei rimborsi che intanto sono già stati ridotti da 75 a 68 giorni e potrebbero scendere ancora (il Dfp fissa l’asticella a 67 giorni per il 2027). Poi c’è la precompilata, appena partita ma che nei primi tre giorni di (sola) consultazione ha totalizzato 1,6 milioni di accessi – con Lombardia e poi Lazio, Piemonte e Veneto al top - e l’80% (quindi con una percentuale in crescita rispetto al 60% a consuntivo dello scorso anno) ha scelto la modalità semplificata.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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