Afragola sequestrato nuovo palazzo di tre piani | sigilli a case e negozi a Corso Garibaldi

Afragola, un edificio di tre piani in fase di costruzione situato in Corso Garibaldi, è stato sottoposto a sequestro dalla Polizia Locale a causa di irregolarità edilizie. Le autorità hanno applicato i sigilli alle strutture, che includono sia unità abitative che negozi, impedendo ulteriori lavori sull'immobile. L’intervento rientra in controlli sulla conformità delle costruzioni nella zona.