Afragola sequestrato nuovo palazzo di tre piani | sigilli a case e negozi a Corso Garibaldi

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Afragola, un edificio di tre piani in fase di costruzione situato in Corso Garibaldi, è stato sottoposto a sequestro dalla Polizia Locale a causa di irregolarità edilizie. Le autorità hanno applicato i sigilli alle strutture, che includono sia unità abitative che negozi, impedendo ulteriori lavori sull'immobile. L’intervento rientra in controlli sulla conformità delle costruzioni nella zona.

La Polizia Locale di Afragola ha sequestrato un palazzo in costruzione di tre piani in Corso Garibaldi per violazioni edilizie.🔗 Leggi su Fanpage.it

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