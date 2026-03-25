Afragola il nuovo palazzo di 4 piani costruito su area comunale | sequestrati 25 case e 5 negozi

A Afragola, la Polizia Locale ha sequestrato un palazzo di quattro piani appena costruito su un’area comunale. Durante l’operazione sono state anche sequestrate 25 abitazioni e cinque negozi realizzati senza autorizzazioni. L’intervento fa parte di un’azione mirata a contrastare l’abusivismo edilizio nella zona. La struttura e le proprietà sono state poste sotto sequestro, in attesa di ulteriori verifiche.

Operazione anti-abusivismo edilizio ad Afragola: sequestrato dalla Polizia Locale palazzo di 4 piani nuovo di zecca. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Afragola, stretta contro il mattone selvaggio: sequestrati 25 appartamenti e 5 locali commerciali Roma: controlli in negozi nell’area Termini, sequestrati oltre 4 milioni di articoliOltre 4 milioni di articoli sono stati sequestrati nel corso dei controlli effettuati sul territorio dal Comando provinciale della Guardia di Finanza... Contenuti utili per approfondire Afragola il nuovo palazzo di 4 piani... Discussioni sull' argomento AFRAGOLA. Il rinnovamento in saldo: usato sicuro, imballo nuovo; Afragola, il campo è larghissimo dieci liste con Giustino; Afragola al voto: Gennaro Giustino candidato sindaco del Campo Largo; Afragola. Vincera' di nuovo il centrodestra: il PD consegna la citta' nuovamente all'ex senatore. Il video della stesa ad Afragola: in due spuntano dal furgone e sparano contro un palazzoAfragola. Un video riprende una delle due stese, portate a segno nella notte del 22 ottobre scorso ad Afragola, quando furono esplosi nei due episodi più di quaranta colpi tra pistole e mitra. Il ... ilmattino.it Lotta al mattone selvaggio: sequestrato ad #Afragola un complesso edilizio in fase di ultimazione con 25 appartamenti e 5 locali commerciali. Durante un controllo, la Polizia Locale ha riscontrato la realizzazione di opere in difformità dei titoli autorizzativi e l’ap - facebook.com facebook