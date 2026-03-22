Palazzo di tre piani a fuoco a Roma un ferito in codice rosso | evacuate 8 famiglie dopo l'incendio

Un incendio ha colpito un palazzo di tre piani a Roma, causando un ferito grave in codice rosso e l’evacuazione di otto famiglie. Le fiamme sarebbero partite dal quadro elettrico, mentre altre tre persone, tra cui un bambino, hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Il rogo sarebbe partito dal quadro elettrico. Oltre al ferito grave, tre persone hanno rifiutato il ricovero in ospedale: fra loro un bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Sta per crollare”. Paura in Italia, palazzo di sette piani pericolante: 35 famiglie evacuateL’oscurità della sera è stata improvvisamente squarciata dal suono delle sirene e dal riflesso dei lampeggianti che rimbalzava contro le facciate... Vanno a fuoco i contatori elettrici, sei famiglie evacuate. Vigili del fuoco sul posto per domare l'incendioOSIMO – Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, intorno alle 23. Una selezione di notizie su Palazzo di tre piani a fuoco a Roma un... Temi più discussi: 3 appartamenti senza tempo con raro affaccio su Piazza di Spagna; Tornano le Giornate Fai di primavera, ecco tutte le aperture in Piemonte; Ospedale di Comunità a Palazzo Ferroni a Signa. La visita dell'assessore Monni durante gli ultimi giorni di cantiere; Lungo come un palazzo di 10 piani: l'enorme tronco rischia di far affondare la sede storica sul Tevere. Esplode e crolla un palazzo nel Veronese: salve tre persone, morto un uomo sotto le macerieUn palazzo di tre piani è crollato dopo una esplosione a Negrar, nel Veronese: tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Per un uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. 0€ per 14 giorni: ... fanpage.it Palazzo del Lavoro a Torino e Torri Ligini a Roma: quegli immobili di Cdp dal futuro incertoDue simboli architettonici italiani, il Palazzo del Lavoro a Torino e le Torri Ligini a Roma, restano in attesa di una nuova destinazione, tra progetti ambiziosi e lungaggini che ne ostacolano la riqu ... milanofinanza.it Catania, sorpreso a rubare parti in ottone in un palazzo di via Etnea: denunciato La notizia: https://qds.it/catania-ruba-ottone-palazzo-via-etnea-denunciato/ facebook Un fiume di persone al Palazzo dei Congressi di Roma per dire un forte NO a questa riforma Salva-Casta. #VotaNoAlSalvaCasta x.com