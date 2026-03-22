Palazzo di tre piani a fuoco a Roma un ferito in codice rosso | evacuate 8 famiglie dopo l'incendio

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha colpito un palazzo di tre piani a Roma, causando un ferito grave in codice rosso e l’evacuazione di otto famiglie. Le fiamme sarebbero partite dal quadro elettrico, mentre altre tre persone, tra cui un bambino, hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Il rogo sarebbe partito dal quadro elettrico. Oltre al ferito grave, tre persone hanno rifiutato il ricovero in ospedale: fra loro un bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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