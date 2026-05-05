In Italia, i canoni di affitto medi si attestano intorno ai 15 euro al metro quadrato, con alcune città che registrano prezzi più elevati. Tra queste, Milano e Firenze si collocano ai vertici delle quotazioni, raggiungendo livelli storici. Al contrario, ci sono città in cui i costi sono più contenuti, offrendo alternative più accessibili per chi cerca un’abitazione in diverse zone del paese.

? Cosa scoprirai Dove si trovano le città con i canoni più bassi d'Italia?. Quali città hanno raggiunto il massimo storico dei prezzi oggi?. Perché alcuni comuni registrano cali drastici mentre altri rincarano?. Come influisce la saturazione delle metropoli sulla scelta del quartiere?.? In Breve Media nazionale a 15 euro con crescita trimestrale del 4,4% rispetto al periodo precedente.. Città come Livorno e Verona registrano rincari mensili rispettivamente del 5,3% e del 4,9%.. Savona e Brindisi mostrano cali drastici dei canoni del 6,9% e del 4,7%.. Caltanissetta presenta i valori minimi a 4,8 euro contro i 23,3 di Milano.. I canoni medi per l’affitto in Italia hanno raggiunto la soglia dei 15 euro per metro quadro, con Milano che guida la classifica nazionale con valori di 23,3 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affitti in Italia: media a 15€ al mq, Milano e Firenze in cima

Notizie correlate

Caro affitti, per un metro quadro ci vogliono in media 15 euro. Milano la città più costosa, poi Firenze e VeneziaUn metro quadro in affitto è arrivato a costare ben 15 euro: è questo il valore medio nazionale rilevato dall’ultimo report del portale affitti...

Case di lusso, il centro di Firenze tra i più cari d’Italia: servono 5.638 euro al mqFirenze, 27 febbraio 2026 - Per comprare casa nel centro di Firenze servono in media 5.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Affitti alle stelle: Milano la più cara, ma crescono anche Bologna e Torino; Affitti, Toscana tra le più care d’Italia: oltre 1300 euro al mese per 70 metri quadri. Dove si spende di più (e dove di meno); Il costo degli affitti in Italia aumenta sempre di più; Affitti in crescita dell’1,4% ad aprile, nuovo record di 15 euro/m2. Scopri i canoni nella tua città.

Affitti, metro quadro a 15 euro in media: Milano la più caraAffitti in Italia, costo medio a 15 euro al metro quadro: chi paga di più Il mercato degli affitti residenziali in Italia continua a rincarare: second ... assodigitale.it

Affitti in Italia, canoni in aumento: +1,4% ad aprile e prezzi al massimo storico a 15 euro/m²Il mercato degli affitti in Italia prosegue la fase di crescita anche ad aprile. Secondo l’ultimo report dell’Ufficio Studi di idealista, i canoni ... teleborsa.it

Affitti universitari a Siena, rincari fino al 15% dal Covid - facebook.com facebook

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #4maggio: affitti, la cedolare al 26% vale 17 milioni. Finanziamenti: #mutui, l'inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa. Furti, coltelli, stupefacenti: coma cambia il #DlSicurezza. #primapagina #buonalettur x.com