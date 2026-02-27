Nel centro di Firenze, acquistare una casa di lusso richiede una spesa media di 5.638 euro al metro quadro. Questa cifra rende il quartiere uno dei più costosi d’Italia per il mercato immobiliare di alta gamma. La richiesta di immobili di prestigio nella zona si riflette in prezzi elevati rispetto ad altre aree della città.

Firenze, 27 febbraio 2026 - Per comprare casa nel centro di Firenze servono in media 5.638 euro al metro quadro. È il dato che colloca il cuore del capoluogo toscano al nono posto tra i quartieri più cari d’Italia a inizio 2026, secondo l’ultima indagine di Idealista sul mercato residenziale di lusso. Firenze, la villa da sogno acquistata dai discendenti di Picasso: oltre 7 milioni di euro per il gioiello Oltrarno Ecco le case da sogno in Toscana FOTO La fotografia scattata dal portale immobiliare conferma come, accanto al mattone tradizionale, esista un segmento a sé, quello delle abitazioni di pregio, che segue logiche differenti e si rivolge a una platea con budget molto elevati, spesso anche internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Case di lusso, il centro di Firenze tra i più cari d’Italia: servono 5.638 euro al mq

Case di lusso per studenti: "Fino a 2500 euro al mese"Le facciate di palazzi storici, dimore signorili in stile liberty con i loro giardini nascosti, sono il panorama di corso Venezia, fino alla Porta...

Verona, boom del lusso immobiliare: centro storico oltre i 6000€/mq, residenti a rischio esclusione.Verona, il lusso immobiliare spopola: il centro storico oltre i 6000 euro al metroquadrato Verona vive un momento di vivace dinamismo nel mercato...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Case di lusso a Milano, dall'affare da 52,5 milioni di euro ai 38.700 al metro pagati a Montenapo. Ma la nuova flat tax frena gli stranieri; Case di lusso per studenti: Fino a 2500 euro al mese; Case da 8 milioni e super attici (ormai introvabili): come va il mercato immobiliare del lusso a Milano; Gli investimenti immobiliari nel ricettivo di lusso segnano la nuova era del build to rent.

Real Estate di lusso: il boom delle case firmate Pagani,Bugatti e PorscheBranded residences automotive: Bugatti, Aston Martin e Bentley spingono sul real estate. Royalties, premium fino al 30% e consegne 2026-2031. affaritaliani.it

Max Pezzali, la casa-rifugio a Torre d'Isola: lusso minimal, la stanza fumetti, il piccolo giardinoAl Festival di Sanremo 2026 - dove è ospite fisso per tutte e cinque le serate sulla nave che fa da palco musicale - Max Pezzali vive un altro straordinario momento della sua carriera ... leggo.it

Case di lusso, yacht e vacanze: nome e cognome - facebook.com facebook

Case di lusso a Milano, dall’affare da 52,5 milioni di euro ai 38.700 al metro pagati a Montenapo x.com