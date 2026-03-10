Oggi, martedì 10 marzo, si sono registrati nuovi sviluppi nella guerra in Iran. Tehran ha condotto un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, mentre la Turchia ha dispiegato missili Patriot presso la base Nato di Malatya. Nel frattempo, il presidente statunitense ha dichiarato che la guerra in Iran “ finirà molto presto” e che le forze di Tehran “hanno perso tutto”.

Mentre il presidente statunitense Donald Trump afferma che la guerra in Iran “ finirà molto presto ” e aggiunto che le forze di Tehran “hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership”, non si fermano gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti. La Turchia, intanto, dopo aver intercettato un missile iraniano, ha dispiegato il sistema di difesa missilistico Patriot nella base Nato di Malatya, a Sud del Paese. Nel frattempo, continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 10 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran. Ore 10,00 – Teheran: “Non cerchiamo il cessate il fuoco, l’aggressore impari la lezione” – Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano, afferma su X che Teheran non intende raggiungere un cessate il fuoco nella guerra. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 10 marzo. Nuovo attacco di Tehran agli Emirati. La Turchia dispiega i Patriot nella base Nato di Malatya

