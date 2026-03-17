L’Italia ospita numerose basi militari, installazioni e strutture legate alla difesa. Negli ultimi anni, il paese è stato coinvolto in questioni legate a Usa, Nato e armamenti nucleari, con mappe interattive che illustrano la presenza delle infrastrutture. La situazione si è evoluta in relazione ai conflitti in Medio Oriente, tra cui la guerra scoppiata tra Israele e altri attori.

Italia terra di basi, installazioni e servitù militari. La guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti di Donald Trump contro l’Iran ha fatto tornare di attualità il ruolo – marginale nella diplomazia, fondamentale nello scacchiere militare – che il nostro Paese riveste nel dispiegamento delle forze Nato in generale e di quelle americane più nello specifico. Al pari forse della sola Germania, infatti, l’Italia è stata – a partire dal secondo dopoguerra e per lungo tempo fino alla fine della guerra fredda – il luogo d’elezione per piazzare piste, fortini, munizioni e radar che guardavano a Est. Ma se la caduta del Muro di Berlino e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla guerra fredda all’Iran: il ruolo dell’Italia nello scacchiere militare. Usa, Nato e nucleare nel nostro Paese: le mappe interattive

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