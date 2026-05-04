Il mistero del rifugiato politico con documenti falsi ventenne del Kuwait arrestato in aeroporto

Un giovane di vent’anni proveniente dal Kuwait è stato arrestato all’aeroporto di Palermo. Dopo aver lasciato la Grecia e aver fatto scalo in Italia, avrebbe dovuto proseguire il viaggio verso Dublino, ma i controlli hanno evidenziato irregolarità nei documenti presentati. Da qui è scattato l’allerta, che ha portato all’arresto del ragazzo da parte delle autorità aeroportuali.

Era partito in aereo dalla Grecia e, dopo lo scalo a Palermo, e avrebbe dovuto raggiungere Dublino, ma al momento dei controlli è scattato un alert sui terminali della compagnia ed è finito in manette. È accaduto sabato al Falcone Borsellino dove pochi giorni fa gli agenti della polizia di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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