Aeroporto dell’Umbria | aprile vola con 67mila passeggeri +5,4%

A aprile, l’aeroporto dell’Umbria ha registrato circa 67 mila passeggeri, con un aumento del 5,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Sono state annunciate nuove rotte per l’estate che collegheranno la regione alle isole italiane, ampliando le destinazioni disponibili. Inoltre, sono in programma modifiche al servizio di trasporto tra l’aeroporto e i centri storici, con interventi mirati a migliorare la mobilità dei viaggiatori.

? Cosa scoprirai Quali nuove rotte estive collegheranno l'Umbria alle isole italiane?. Come cambierà il trasporto tra aeroporto e centri storici?. Quanto investirà la Regione per ammodernare lo scalo assisi?. Chi gestirà i nuovi collegamenti verso le mete internazionali?.? In Breve Primo quadrimestre 2026: 143.288 passeggeri totali, crescita del 6,6% rispetto al 2025.. Programmazione estiva: 580.000 posti disponibili su 17 rotte con 118 voli settimanali.. Regione Umbria stanzia 4,5 milioni di euro annui per ammodernamento e sicurezza.. Nuove rotte Hello Fly verso Lampedusa e Pantelleria attive da inizio giugno.. L’aeroporto San Francesco d’Assisi registra 67.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aeroporto dell’Umbria: aprile vola con 67mila passeggeri (+5,4%) Notizie correlate Aeroporto dell’Umbria, aprile da record: 67mila passeggeri e crescita del 5,4%. Proietti: “Investiamo 4,5 milioni l'anno”L'Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" non smette di crescere. Aeroporto Umbria: voli record e sfida verso il milione di passeggeriL’aeroporto dell’Umbria ha resistito senza subire interruzioni nei collegamenti aerei nonostante le recenti difficoltà legate all’approvvigionamento... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Aeroporto dell’Umbria, aprile da record: 67mila passeggeri e crescita del 5,4%. Proietti: Investiamo 4,5 milioni l'anno; Aeroporto di Perugia, ad aprile oltre 67mila passeggeri: i numeri da record; Aprile da record con 67.027 passeggeri all'aeroporto San Francesco d'Assisi; Aeroporto Perugia: traffico passeggeri ad aprile. Aeroporto dell’Umbria, aprile da record: 67mila passeggeri e crescita del 5,4%. Proietti: Investiamo 4,5 milioni l'annoNel primo quadrimestre 2026 sfiorati i 150mila transiti (+6,6%). Per l'estate offerti 580mila posti su 17 rotte e fino a 118 voli settimanali. Potenziati anche i collegamenti bus con Perugia e Assisi ... perugiatoday.it LAeroporto Internazionale dell’Umbria. Aprile da record con 67.027 passeggeri. nei primi quattro mesi dell’anno +6,6%(UNWEB) Perugia. Ad aprile 2026, l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi registra una crescita del traffico passeggeri pari al 5,4% rispetto allo stesso mese del 2025, segnando ... umbrianotizieweb.it Il collegamento è operato da Norwegian Air Shuttle, prima partenza questa sera dall’aeroporto calabrese. Sacal: «Benefici per l’intero territorio» - facebook.com facebook Sulla vetrata del Terminal 1 dell'aeroporto romano è visibile una maxi installazione fotografica creata per veicolare messaggi di pace e inclusione. L'opera artistica è stata ideata dall’artista francese JR e promossa da Unhate Foundation in collaborazione con x.com