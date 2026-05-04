Durante un atterraggio partito da Venezia, un aereo di linea ha urtato un palo e un furgone mentre scendeva verso la pista. Durante la fase finale del volo, si è verificato un impatto tra la ruota dell’aereo e il finestrino del conducente di un veicolo presente lungo la strada. Le immagini mostrano chiaramente l’incidente che si è verificato a cavallo tra lo spazio aereo e quello terrestre, senza che ci siano state conseguenze gravi per passeggeri e conducenti.

Un atterraggio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è risolto con un insolito incidente a metà tra lo spazio aereo e quello stradale. Domenica pomeriggio, un Boeing 767 della United Airlines proveniente da Venezia e diretto all’aeroporto internazionale di Newark Liberty, in New Jersey, ha effettuato una manovra a quota talmente bassa da colpire un palo della luce e un furgone in transito sull’adiacente autostrada prima di toccare la pista. Nonostante lo scontro, il velivolo è riuscito ad atterrare in sicurezza, senza conseguenze per le persone a bordo. La dinamica dell’incidente sulla New Jersey Turnpike. L’incidente si è verificato intorno alle 14:00 (ora locale) di domenica 3 maggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La ruota dell’aereo di linea si è schiantata contro il finestrino del conducente”: aereo partito da Venezia urta un palo e un furgone durante l’atterraggio, le immagini dell’impatto

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