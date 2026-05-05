Adunata Alpini quanto costa al Comune

Il Comune di Genova ha stanziato circa un milione di euro per l'organizzazione dell'Adunata nazionale degli Alpini, prevista dall’8 al 10 maggio. La somma copre le spese legate alla gestione dell’evento, che coinvolge diverse aree della città. La manifestazione attirerà numerosi partecipanti e visitatori, con ricadute sul settore turistico e sulla mobilità locale durante i giorni dell’evento.

Quasi un milione di euro: questa la cifra messa a disposizione dal Comune di Genova per l'Adunata nazionale degli Alpini, in programma dall'8 al 10 maggio. L'argomento è stato affrontato in consiglio comunale e a chiedere lumi sui fondi stanziati dall'amministrazione è stata Alessandra Bianchi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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