Amt e adunata Alpini | come funziona il biglietto speciale quanto costa

Dal 8 al 10 maggio, Genova ospita l’Adunata nazionale degli Alpini, con modifiche alla viabilità e variazioni sui percorsi degli autobus. Le linee Amt cittadine coinvolte sono 50, mentre 10 linee extraurbane sono state soggette a cambiamenti. Per i partecipanti e i visitatori, è disponibile un biglietto speciale dedicato all’evento, con dettagli sui costi e le modalità di acquisto.

L'Adunata nazionale degli Alpini a Genova dall'8 al 10 maggio porta con sé modifiche alla viabilità e anche variazioni al percorso degli autobus, in particolare di 50 linee Amt cittadine e 10 extraurbane. Ad annunciarlo, l'assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti che ha risposto a.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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